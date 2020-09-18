ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу сообщил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Как сообщила пресс-служба регулятора отметила, что в последние месяцы инфляция была несколько выше прогнозов, повышенными оставались и инфляционные ожидания населения и предприятий.

В условиях проводимой денежно-кредитной политики ЦБ рассчитывает на уровень годовой инфляции в 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году.

В Банке России добавили, что оценят целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Последний раз ключевая ставка менялась в конце июля. Тогда регулятор снизил её с 4,5 до 4,25% годовых, напоминает RT.

