ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу сообщил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков.
Как сообщила пресс-служба регулятора отметила, что в последние месяцы инфляция была несколько выше прогнозов, повышенными оставались и инфляционные ожидания населения и предприятий.
В условиях проводимой денежно-кредитной политики ЦБ рассчитывает на уровень годовой инфляции в 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году.
В Банке России добавили, что оценят целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.
Последний раз ключевая ставка менялась в конце июля. Тогда регулятор снизил её с 4,5 до 4,25% годовых, напоминает RT.
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