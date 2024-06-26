ЦБ начал работу над проектом страхования денег на электронных кошельках
Центробанк начал работу над проектом страхования денег на электронных кошельках, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.
Отмечается, что экспертам еще предстоит разграничить идентифицируемые электронные кошельки от анонимных, чтобы урегулировать этот вопрос. При этом нагрузка на систему страхования вкладов, как ожидается, вырастет незначительно.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Средства на электронных кошельках «Киви Банка» не были застрахованы по системе страхования вкладов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru