ЦБ лишил «Актив Банк» лицензии

С этого дня Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Актив Банка». Информация об этом размещена на сайте регулятора.

На принятие такого решения ЦБ повлияло то, что «Актив банк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, он завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

По величине активов кредитная организация расположилась на 192 строчке в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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