ЦБ лишил «Актив Банк» лицензии
С этого дня Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Актив Банка». Информация об этом размещена на сайте регулятора.
На принятие такого решения ЦБ повлияло то, что «Актив банк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, он завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
По величине активов кредитная организация расположилась на 192 строчке в банковской системе России.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка.
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