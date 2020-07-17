ЦБ аннулировал лицензии у двух столичных банков

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Кузнецкий мост» на основании ходатайства самой кредитной организации, общее собрание акционеров которой приняло решение о добровольной ликвидации. Об этом пишет «Газета.ру».

По той же причине ЦБ сегодня отозвал лицензию у другого столичного банка - «Проминвестбанка».

«Проинвестбанк» занимал 236 место в банковской системе России, «Кузнецкий мост» - 362-е, причём последний является участником системы страхования вкладов.

