ЦБ аннулировал лицензии у двух столичных банков
17 июля 202011:26
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Кузнецкий мост» на основании ходатайства самой кредитной организации, общее собрание акционеров которой приняло решение о добровольной ликвидации. Об этом пишет «Газета.ру».
По той же причине ЦБ сегодня отозвал лицензию у другого столичного банка - «Проминвестбанка».
«Проинвестбанк» занимал 236 место в банковской системе России, «Кузнецкий мост» - 362-е, причём последний является участником системы страхования вкладов.
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17 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru