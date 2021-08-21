Трутнев сообщил о планах создать свободную налоговую зону на Курилах

Проверки и налоги на инвестиционную и коммерческую деятельность предприятий и физлиц могут отменить на Курильских островах. Об этом в пятницу заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Как отметил политик в интервью телеканалу РБК, на Курилах «почти не останется» налогов.

«Не просто будут сняты ставки налогов, но и у тех предприятий и людей, которые будут осуществлять инвестиционную коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов. Пока в стадии обсуждения цифры, но будем предлагать, что минимально в течение 10 лет, пока эти ставки будут работать, проверок никаких не будет», — подчеркнул Трутнев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение о введении на Курилах особого налогового режима. Так, организации освободят от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, земельного и транспортного налогов. Также на островах планируется ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам. Предложения по созданию такого режима должны быть представлены правительству до конца августа.

