Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства, передает РБК.

Финансовые нарушения в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составили почти 125 млрд рублей, что составляет 35% от всего объема выявленных нарушений.

Общий объем нарушений в работе госорганов в 2020 году выявлен на сумму 355,5 млрд рублей, что существенно ниже уровня 2019 года, тогда их сумма составила почти 885 млрд рублей.

