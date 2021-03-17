Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства
17 марта 202111:28
Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства, передает РБК.
Финансовые нарушения в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составили почти 125 млрд рублей, что составляет 35% от всего объема выявленных нарушений.
Общий объем нарушений в работе госорганов в 2020 году выявлен на сумму 355,5 млрд рублей, что существенно ниже уровня 2019 года, тогда их сумма составила почти 885 млрд рублей.
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- Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства
17 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru