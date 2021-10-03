Траты на оборону в России в следующем году займут 2 место в бюджете

В следующем году федеральный центр выделит на оборону больше 3,5 трлн руб. — около 15% общих расходов, или примерно 2,5% прогнозируемого ВВП страны. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно будет социальная политика. На нее пойдет около 6 трлн руб. на 2022 год.

Ранее Дмитрий Песков исключил увеличение налогов из-за выплат пенсионерам и военным. По его словам, выделение бюджетных средств на эти цели не приведёт к увеличению налогов в России. «В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», - сказал представитель Кремля.



