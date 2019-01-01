Экономика

«Транснефть» готова компенсировать «трубопроводный» ущерб

15 мая22:38

Компания «Транснефть», готова покрыть ущерб, причиненный загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, в том числе, российским экспортерам, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Ранее министр энергетики Александр Новак предварительно оценил общий ущерб от загрязения. По его прогнозам, он не превысит $100 млн., передает ТАСС.

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Фото: Официальный сайт ПАО «Транснефть»
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