«Транснефть» готова компенсировать «трубопроводный» ущерб
Компания «Транснефть», готова покрыть ущерб, причиненный загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, в том числе, российским экспортерам, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Ранее министр энергетики Александр Новак предварительно оценил общий ущерб от загрязения. По его прогнозам, он не превысит $100 млн., передает ТАСС.
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