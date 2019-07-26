Трамп требует реформировать ВТО

Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, сообщает РИА «Новости».

Претензии американского лидера касаются несправедливого, по его мнению, предоставления богатым странам статуса развивающихся.

Подчеркивается, что семь из десяти самых богатых экономик мира в настоящее время претендуют на статус развивающихся стран. Среди них Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и ОАЭ.

Всемирная торговая организация - международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле, заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.

