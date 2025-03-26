Трамп: Страны Евросоюза обобрали США
Другие страны в течение 45 лет «обдирали» США, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает Newsmax.
Как отметил политик, «так называемые друзья» Вашингтона были хуже врагов.
«Посмотрите на Европейский союз, на то, что они сделали с этой страной, как они ее обобрали. И Китай, о котором вы знаете», – указал Трамп.
По словам американского лидера, его страна была мягкой и слабой, на фоне этого у США появился госдолг в 36 трлн долларов, но Трамп намерен вернуть большую часть этих средств.
Ранее Дональд Трамп анонсировал введение пошлины в 25% в отношении стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы, напоминает 360.ru.
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