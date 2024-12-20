Трамп пригрозил странам Евросоюза «постоянными пошлинами»
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам Евросоюза, если они не начнут закупку энергоресурсов из Соединенных Штатов. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Как отметил Трамп, он предупредил сообщество о необходимости восполнить «свой огромный дефицит в отношениях с США» за счет крупномасштабных закупок американских нефти и газа.
«В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — подчеркнул глава государства.
Ранее Дональд Трамп предложил ввести пошлины на товары из Китая и ЕС. По данным экспертов, эти меры могут привести к замедлению мировой экономики, что повлияет на цены на нефть, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru