Трамп: Индия предложила США сделку по беспошлинной торговле
Индия предложила США договор о беспошлинной торговле между государствами. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с представителями деловых кругов страны и Катара в Дохе.
По словам политика, сделку предложило правительство Индии.
«Они готовы в буквальном смысле не взимать с нас плату», - подчеркнул Трамп.
Ранее Вашингтон повысил 25-процентные тарифы на экспорт стали и алюминия без предварительных консультаций с индийской стороной. Меры нацелены на «защиту национальной безопасности» США.
Между тем Соединенные Штаты и Китай договорились о снижении пошлин на продукцию обеих стран, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru