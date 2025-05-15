Трамп: Индия предложила США сделку по беспошлинной торговле

Индия предложила США договор о беспошлинной торговле между государствами. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с представителями деловых кругов страны и Катара в Дохе.

По словам политика, сделку предложило правительство Индии.

«Они готовы в буквальном смысле не взимать с нас плату», - подчеркнул Трамп.

Ранее Вашингтон повысил 25-процентные тарифы на экспорт стали и алюминия без предварительных консультаций с индийской стороной. Меры нацелены на «защиту национальной безопасности» США.

Между тем Соединенные Штаты и Китай договорились о снижении пошлин на продукцию обеих стран, пишет RT.

