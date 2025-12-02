Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев года составил $8,9 млрд

Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за девять месяцев года достиг $8,9 млрд. Об этом заявил глава российского Минпромторга Антон Алиханов, говорится в сообщении министерства.

«В 2023 году товарооборот достиг рекордных 10,2 млрд долларов. За девять месяцев 2025 года этот показатель составил уже 8,9 млрд долларов», - указал Алиханов.

Как отметил министр, РФ рассчитывает, что по итогам года объем торговли вновь превысит отметку в $10 млрд.

Ранее стало известно, что в прошлом году одним из наиболее значимых торговых партнеров России остался Евросоюз, общий товарооборот составил 67,5 млрд евро.

