Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев года составил $8,9 млрд
Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за девять месяцев года достиг $8,9 млрд. Об этом заявил глава российского Минпромторга Антон Алиханов, говорится в сообщении министерства.
«В 2023 году товарооборот достиг рекордных 10,2 млрд долларов. За девять месяцев 2025 года этот показатель составил уже 8,9 млрд долларов», - указал Алиханов.
Как отметил министр, РФ рассчитывает, что по итогам года объем торговли вновь превысит отметку в $10 млрд.
Ранее стало известно, что в прошлом году одним из наиболее значимых торговых партнеров России остался Евросоюз, общий товарооборот составил 67,5 млрд евро.
