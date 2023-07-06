Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на рост курса валют
Нельзя исключать влияние спекулятивных игр на нынешний рост курса валют. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что колебания курса валют действительно есть, однако такое уже бывало и в прошлом. При этом Песков подчеркнул, что макроэкономические показатели в России на сегодняшний день лучше ожидаемых.
По состоянию на 10:20 мск 6 июля курс доллара достиг 93,4 рубля, евро торговался выше 102 рублей.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН заявил, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на фоне повышения курса доллара. По его словам, это будет воспринято как сигнал о том, что инфляция берет за горло, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru