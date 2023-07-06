Песков допустил влияние «спекулятивных игр» на рост курса валют

Он отметил, что колебания курса валют действительно есть, однако такое уже бывало и в прошлом. При этом Песков подчеркнул, что макроэкономические показатели в России на сегодняшний день лучше ожидаемых.



По состоянию на 10:20 мск 6 июля курс доллара достиг 93,4 рубля, евро торговался выше 102 рублей.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН заявил, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на фоне повышения курса доллара. По его словам, это будет воспринято как сигнал о том, что инфляция берет за горло, сообщает «Радиоточка НСН».

