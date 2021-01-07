Торговый дефицит США в ноябре вырос на 8%
Торговый дефицит США в ноябре превысил ожидаемые показатели, увеличившись на 8% и составив 68,1 млрд долларов. Об этом сообщается в заявлении американского Минторга.
При этом в октябре дефицит торгового баланса составлял 63,1 млрд долларов.
Эксперты прогнозировали 67,3 млрд долларов дефицита в ноябре. Рост показателей связывают с покупками в преддверии праздников.
Кроме того, по данным министерства торговли США, ноябрьские показатели импорта увеличились на 2,9% по сравнению с октябрём и составили 252,3 млрд долларов. При этом экспорт вырос на 1,2% до 184,2 млрд долларов.
Снижение торгового дефицита в США было одним из основных направлений деятельности президента Дональда Трампа. Глава государства в течение последних лет заключал международные торговые соглашения и вводил новые таможенные пошлины. По данным Международного валютного фонда, по сравнению с мировым кризисом 2008 года торговые потоки в значительной степени восстановились.
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