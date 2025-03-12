Торговля России и Индии достигла рекордных $70,6 млрд
Товарооборот России и Индии в 2024 году превысил рекордные $70 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского минпромторга.
В прошлом году компании из РФ поставили на рынок Индии товаров на $65,7 млрд - на 8,4% больше год к году. При этом индийский экспорт увеличился на 21%, до $4,9 млрд. Товарооборот двух стран вырос на 9,2% и достиг $70,6 млрд. Это максимальный показатель в современной истории государств.
Россия стала одним из основных торговых партнеров Индии, она заняла четвертое место по уровню товарооборота. Главный партнер страны - США, объем взаимной торговли двух стран за прошлый год составил $125,2 млрд. Далее следуют Китай с $124,5 млрд и ОАЭ ($98,8 млрд).
Между тем председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что республика и Россия намерены увеличить объем товарооборота с $54 млрд до $100 млрд в год, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru