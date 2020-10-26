Топливный союз спрогнозировал динамику цен на бензин

Власти Московской области фиксируют незначительное повышение цен на автомобильное топливо с наступлением осени. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша обозначил сдерживающие факторы спроса.

Помимо отказа от машин в преддверии зимнего периода, сказывается перевод части работников на дистанционный формат, другие меры по борьбе с коронавирусом. В целом глава РТС характеризует как достаточно стабильную ситуацию на топливном рынке, передает «Радио 1».

С начала года, по данным Аркуши, бензин и другие виды топлива подорожали в среднем на 0,2%. Цена на бензин Аи-92 выросла чуть больше чем на 1%, Аи-95 прибавил 2%. Это значительно меньше уровня инфляции.

Президент РТП также считает, что существенного роста цен на топливо в ближайшее время не стоит бояться - заметно подорожать может только зимний дизель. В любом случае, всё не выйдет за рамки инфляционных ожиданий, подчеркнул Евгений Аркуша.

