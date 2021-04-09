Только 9% россиян довольны уровнем своей зарплаты
Согласно результатам опроса, опубликованного сервисом по поиску работы «Работа.ru», лишь 9% россиян на данный момент довольны уровнем своей заработной платы, около четверти респондентов хотели бы добиться повышения зарплаты на 50 тысяч рублей и более, четверть опрошенных согласны увеличить заработок на 20-30 тысяч рублей.
В исследовании также говорится, что в первом квартале 2021 года 7% россиян уже добились повышения уровня оплаты труда, а 1% респондентов уже успел получить повышение. Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, более 80% россиян старше 45 лет предпочтут прибавку к зарплате повышению в должности.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, как работодатели урезают выплаты сотрудникам в рамках дистанционной работы.
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