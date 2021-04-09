Только 9% россиян довольны уровнем своей зарплаты

В исследовании также говорится, что в первом квартале 2021 года 7% россиян уже добились повышения уровня оплаты труда, а 1% респондентов уже успел получить повышение. Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, более 80% россиян старше 45 лет предпочтут прибавку к зарплате повышению в должности.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, как работодатели урезают выплаты сотрудникам в рамках дистанционной работы.

