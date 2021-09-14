Титов предложил заменить мигрантов пенсионерами

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что проблему нехватки кадров можно решить путём привлечения на работу пенсионеров, сообщает ТАСС.

По его словам, из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса, о нехватке рабочих стали всё чаще говорить во всех регионах России, однако выход из этой ситуации есть.

Бизнес-омбудсмен считает, что нужно индексировать пенсии для работающих пенсионеров, которых можно привлечь, например, в ресторанный бизнес.

«Если мы решим этот вопрос, то дадим возможность пенсионерам получать дополнительные доходы. И проблема нехватки кадров во многом будет решена», - заключил Титов.



Ранее глава партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил, что стартовал сбор подписей за отставку главы Минфина Антона Силуанова, сообщает Ura.ru. По его словам, это связано с пенсиями работающих пенсионеров, которые не индексируются уже несколько лет.

