Тимошенко: Украинцы загнаны тарифами на услуги ЖКХ
Жители Украины «загнаны» из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны, и их продолжают загонять», — цитирует политика РЕН ТВ.
Кроме того, Тимошенко считает, что сфера ЖКХ — одна из самых коррумпированных, и украинские власти без стеснения анонсируют повышение цен на коммунальные услуги, отмечает РИА ФАН.
На Украине в январе на 14% выросла цена на газ для населения, кроме того, власти отменили льготы на электроэнергию. Жители ряда городов страны вышли на акции протеста. В результате власти снизили тарифы на газ на 30%, напоминает «Свободная пресса».
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