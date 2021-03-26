Тимошенко: Украинцы загнаны тарифами на услуги ЖКХ

Жители Украины «загнаны» из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны, и их продолжают загонять», — цитирует политика РЕН ТВ.

Кроме того, Тимошенко считает, что сфера ЖКХ — одна из самых коррумпированных, и украинские власти без стеснения анонсируют повышение цен на коммунальные услуги, отмечает РИА ФАН.

На Украине в январе на 14% выросла цена на газ для населения, кроме того, власти отменили льготы на электроэнергию. Жители ряда городов страны вышли на акции протеста. В результате власти снизили тарифы на газ на 30%, напоминает «Свободная пресса».

