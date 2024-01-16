«Технополис Москва» обеспечил изделиями более 30 объектов на трассе «Дон»

Объем произведенной продукции компании «Технополис Москва», входящей в особую экономическую зону (ОЭЗ), вырос более чем в два раза в прошлом году и составил около 2,1 миллиарда рублей. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.



«В 2023 году композитные изделия компании использовали при возведении более 30 мостов и путепроводов на федеральной трассе М-4 «Дон». […] В натуральном выражении резидент произвел за 2023 год более 15 тысяч погонных метров композитных перильных ограждений и свыше 18 тысяч погонных метров композитных водоотводных лотков», - сказал Овчинский.



Основным ассортиментом компании является система внешнего армирования CarbonWrap, защитные футляры для газовых труб, комфортные профили, стеклопластиковые перильные ограждения и водоотводные лотки, плиты для современных дорог, изделия из углепластика.



Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что на сегодняшний день ее производственный комплекс включает 13 цехов, оснащенных более 100 единицами современного оборудования. За время деятельности в ОЭЗ выручка компании превысила 5,8 миллиарда рублей.



ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

