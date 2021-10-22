Тариф за проезд по новым платным дорогам может вырасти вдвое

Министерство транспорта вышло с инициативой повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за 1 километр, а для действующих трасс - до 5 рублей. Соответствующий проект постановления кабинета министров размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс обосновывает столь резкое повышение «реализацией сложных и капиталоемких проектов, обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках».

Предыдущая версия документа предусматривала диверсификацию оплаты стоимости проезда в зависимости от типа транспортного средства (легковые, грузовики, иные категории), наличия концессионера, а также в зависимости от типа трассы. Теперь размер тарифа также зависит от того, существует ли дорога или стоимость будет актуальна только для новых, еще не проложенных трасс.

Для тяжелых грузовых автомобилей проезд по новым платным трассам будет стоить 25 рублей за километр, по дорогам, которые были реконструированы - 16,25 рубля за километр. Для трасс, которые находятся в концессии, максимальный тариф увеличится с 38,5 рубля до 53 рублей.

Одними из первых дорог, которые построены по концессии, в России стали «Северный обход Одинцова» и первый участок М-11 в обход подмосковных Химок. Тарифы на них регулируются отдельно и уже превышают размеры, обозначенные в проекте постановления.

