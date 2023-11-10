«Такого нет нигде!»: Москва поделилась секретами работы системы экомониторинга на форуме БРИКС

Представители 60 стран принимают участие в V юбилейном Международном муниципальном форуме стран (ММФ) БРИКС+, который открылся в Санкт-Петербурге 9 ноября.

Среди центральных тем форума - экология, сельское хозяйство, инвестиции, технологии и промышленность, образование, культура, спорт. Сегодня в рамках мероприятия состоялась дискуссия на тему «Экологический мониторинг: инструменты, методы и результаты работы».

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева поделилась основными тезисами, которых придерживается столица в этом вопросе.

«Три важных тезиса о том, как мы строим работу. Во-первых, система экомониторинга – это не отдельная система: она встраивается в экосистему Москвы. Во-вторых, мы опираемся на достижения наших коллег ученых – для нас важны новые методики, прикладные решения, которые мы иногда разрабатываем и совместно. В-третьих, нам важно понимать, кто, как и зачем будет использовать полученные данные. То есть куда датчики передают информацию и как она обрабатывается», - рассказала Юлия Урожаева.

Столичная система мониторинга развивается уже более 20 лет и охватывает все природные сферы.

«В работе используется целый набор систем, помимо экомониторинга. Например, система взаимодействия с населением, система учета негативного воздействия, система ЖКХ. Каждые 20 минут по каждой природной среде приходит от 10 до 30 показателей, что позволяет готовить аналитику высокого качества. По анализу воздуха у Москвы один из самых высоких охватов в стране. У нас уже более триллиона результатов наблюдений. Наши данные используются университетами, научным сообществом», - добавила Юлия Урожаева.

Одной из тем обсуждения стал контроль за работой предприятий.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов обозначил важную проблему. По его словам, бывают случаи, когда промышленные предприятия не учитывают экологический аспект в своей деятельности.

«Есть предприятия, которые учли соответствующую плату и платят в соответствии с выбросами. А есть предприятия, которые эти данные не дают, они особо и не платят. Поэтому для них будет повышен тариф, чтобы их стимулировать, чтобы они стремились встать на учет, легализоваться. Этот механизм позволит наладить контакт с более мелкими предприятиями», - объяснил он.

Со своей стороны, Юлия Урожаева добавила, что в столице более 50 промышленных предприятий столицы охвачены автоматизированной системой экологического мониторинга. Данные передаются на мониторы специалистов онлайн.

«Мы договорились с рядом предприятий, чтобы осуществлять «невидимый контроль»: на объектах стоят специальные датчики, которые передают информацию в режиме реального времени – это повышает прозрачность контроля как для организации, так и для инспекторов. Мы следим за тем, чтобы все данные были доступны и органам власти, и населению. Например, у нас есть сайт, где люди могут в онлайн-режиме смотреть за состоянием воздуха», – отметила руководитель Департамента. – «Мы также осуществляем экологический контроль и надзор, другие региональные виды контроля, опираясь на доказательную базу: делаем все виды экспертиз и обладаем инструментами, которые могут подтвердить или опровергнуть нарушение законодательства», – добавила она.

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГГО», Росгидромет Ирина Смирнова добавила, что сегодня основой государственного мониторинга остается сеть Росгидромета.

«Изучением химического состава атмосферы мы начали заниматься в 1963 году, то есть, 60 лет назад. Все это позволило выработать правила и требования мониторинга. Сейчас уже накоплены длинные ряды наблюдений, которые позволяют отслеживать динамику изменения уровня загрязнения воздуха, качество воздуха в наших городах, а также тенденции этих изменений. Мы считаем, что это и является основной задачей мониторинга, эту задачу мы и выполняем. Доверие к результатам оперативных данных никогда не подвергается сомнению», - пояснила она.

Что касается других сфер экомониторинга, в Москве, например, реализован уникальный проект для контроля оползневых процессов. На Воробьевых горах установлены специальные датчики, которые следят за состоянием склона, чтобы оценить все возможные риски заранее.

«Это уникальное решение, нигде в мире такого нет», - заметила Юлия Урожаева.

