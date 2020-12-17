Сыр и мороженое начнут маркировать в России с 1 июня 2021 года

Маркировка различных продуктов питания стартует в России в 2021 году, говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что с 1 июня 2021 начнётся маркировка сыра и мороженого, с 1 сентября 2021 года - маркировка молочной продукции сроком хранения более 40 дней, со сроком хранения менее 40 дней за исключением сыров мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао - с 1 декабря 2021 года.

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 1 июля 2020 года в обязательном порядке начали маркировать табак, лекарства и обувь, до конца 2020 года введут цифровую маркировку фототоваров, парфюмерии, автомобильных шин и покрышек.

Маркировка выполняется двухмерным кодом в формате Data Matrix, в котором зашифрована детальная информация о наименовании, производителе, дате, времени и месте выпуска продукта. Наносится код непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык.

Национальную систему маркировки и отслеживания планируют создать к 2024 году.

