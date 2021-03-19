Сумма долгов россиян за тепло в январе выросла на 29 млрд рублей
19 марта 202109:46
Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей. Об это пишет ТАСС со ссылкой на материалы ассоциации «Совет производителей электроэнергии».
По оценкам совета, долги всех категорий потребителей в феврале выросли еще на 13,4% и составили 269,9 млрд рублей.
Аналитики отметили, что динамика дебиторской задолженности соответствует тренду сезонного характера, несмотря на значительное увеличение долгов.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru