Сумма долгов россиян за тепло в январе выросла на 29 млрд рублей

Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей. Об это пишет ТАСС со ссылкой на материалы ассоциации «Совет производителей электроэнергии».

По оценкам совета, долги всех категорий потребителей в феврале выросли еще на 13,4% и составили 269,9 млрд рублей.

Долги за услуги ЖКХ в России выросли на 55 млрд рублей

Аналитики отметили, что динамика дебиторской задолженности соответствует тренду сезонного характера, несмотря на значительное увеличение долгов.

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ФОТО: pixabay.com
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