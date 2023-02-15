Строители начали монтаж зенитных фонарей на отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Южное»

Устройство зенитных фонарей начато на кровле отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное» на территории района Братеево. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр указал, что строительство отстойно-ремонтного корпуса продолжается, строители монтируют ограждающие конструкции и стеновые панели.

«В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2000 квадратных метров», – рассказал Бочкарёв.

Как отметил глава Стройкомплекса, в состав основного пускового комплекса электродепо войдут отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, производственные мастерские, камера мойки подвижного состава, также другие объекты. На территории застройки площадью более 13 гектаров возведут 33 здания и сооружения различного назначения.

По словам гендиректора «МИПСТРОЙ 1» (входит в группу компаний оператора программы развития московского метро «Мосинжпроект») Константин Маслаков, в специалисты уже выполнили каркасы двадцати зенитных фонарей, всего планируется смонтировать 128 единиц. Маслаков пояснил, что такие фонари представляют собой конструкцию на кровле из алюминиевого профиля и светопрозрачного заполнения из энергосберегающего стекла. Зенитные фонари обеспечивают естественное освещение и вентиляцию помещений.

«Применение зенитных фонарей отвечает главным принципам энергоэффективности и позволяет минимизировать использование искусственного освещения до 40% при организации производства», – указал глава «МИПСТРОЙ 1».

Маслаков добавил, что в составе отстойно-ремонтного корпуса строители продолжают работы по устройству основания под верхнее строение пути. Кроме того, специалисты готовятся к укладке рельсового полотна.

Сейчас в Москве действует 20 электродепо, еще шесть — «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино», «Выхино», «Аминьевское» — находятся на разных стадиях реконструкции и строительства.

Накануне ход строительства электродепо «Южное» оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил градоначальник, все основные работы должны завершиться в 2023 году, планируется, что уже в 2024-м комплекс начнет функционировать в полном объеме.

