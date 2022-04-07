Страны G7 наложили запрет на инвестиции в ключевые сферы экономики РФ
Лидеры наиболее развитых стран объединения «Большой семёрки» договорились ввести запрет на новые инвестиции в «ключевые сферы» экономики Российской Федерации. Об этом говорится в официальном заявлении G7. Речь, в частности, идёт о запрете вложений в сферу энергетики РФ.
Кроме того, группа семи продолжит процесс изоляции российских банков от мировой финансовой системы. Давление буде также усиливаться посредством введения новых ограничений в отношении государственных компаний, подчёркивается в заявлении.
Также в G7 намерены и дальше вводить санкции против представителей «российских элит с родственниками» и в отношении военно-промышленного комплекса РФ.
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