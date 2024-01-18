Страховщик назвал объем урегулирования убытков в рознице

В «Ингосстрахе» по итогам 2023 года поступило более полумиллиона убытков по ОСАГО. Еще около 140 тысяч убытков страховщик получил по каско и более 70 тысяч по другим видам розничного страхования, сообщает пресс-служба компании.

Часть обращений была подана через мобильное приложение IngoMobile. Так, 55% от общего числа убытков по автокаско были заявлены именно онлайн. В прошлом году «Ингосстрах» добавил в свои сервисы новые услуги. В мобильном приложении компании появились новые опции по сервису «Помощь на дороге». Они позволяют клиенту вызвать эвакуатор, воспользоваться услугами замены или ремонта колеса, зарядки аккумулятора, долива топлива, а также получить промокод на использование такси или каршеринга. Помимо прочего, в приложении можно отслеживать актуальный статус урегулирования убытка.

Одновременно в компании проработали минимизацию временных затрат для получения решения по урегулированию убытков. Для этого в 2023 году запустили бота, который позволяет в автоматическом режиме принимать решения и согласовывать направления на ремонт по убыткам по автокаско.

Почти семь тысяч происшествий, оформленных в мобильном приложении, были проверены именно ботом. В случаях, когда бот не обрабатывает запрос в течение одного рабочего часа, задачу передают специалисту «Ингосстраха».

Другой важной частью работы страховщика в прошлом году стала доставка запчастей для ремонта автомобилей клиентов компании. Срочные заказы под конкретные убытки позволили отремонтировать более 500 автомобилей. С согласия клиентов, «Ингосстрах» организовал перевозку повреждённых легковых и грузовых машин в другие регионы для оперативного ремонта.

