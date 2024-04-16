Столичный завод напитков «Очаково» начнет поставки на Аравийский полуостров

Столичный производитель пива и безалкогольных напитков «Очаково» получил сертификат соответствия продукции стандартам и требованиям «Халяль», что позволяет ему поставлять свою продукцию, в частности, в страны Аравийского полуострова. Об этом сообщил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, центр поддержки экспорта «Моспром» работает над развитием внешнеэкономических связей московских предприятий. Он добавил, что завод «Очаково» намерен увеличить собственное присутствие на арабских рынках и активно участвует в международных мероприятиях, связанных с данным регионом. В частности, он представил свою продукцию в рамках международной бизнес-миссии при поддержке «Моспрома» в феврале 2024 года, подчеркнул министр.

Также предприятие участвовало в выставке Foodex Saudi 2023 и заключило по ее итогам контракт на поставку в Иран безалкогольной продукции. Сертификаты World Halal Trust признаются всеми мусульманскими государствами и позволяют расширить возможности экспорта.

Завод «Очаково» также принял участие в онлайн бизнес-миссии по африканским странам в марте 2024 года — в частности, Марокко, Алжиру и Египту.

В свою очередь гендиректор «Очаково» Юрий Антонов, назвал халяль-продукцию важным направлением экспортной политики предприятия, тем более, что рынки Средней и Юго-Восточной Азии, а также арабско-мусульманского региона заинтересованы в продукции компании, отмечая качество и конкурентоспособную цену московских напитков и удобные условия логистики.

С 2022 года в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» московские изготовители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки на рынки стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Немалую помощь в этом оказал центр «Моспром».

