Столичный завод колбас и мясных полуфабрикатов увеличил объем выпуска сосисок на 20%
В Москве реализуется национальный проект «Производительность труда», эта мера государственной поддержки бизнеса позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции.
Так, столичный завод колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» в рамках проекта увеличил объем выпуска молочных сосисок «Дымов ГОСТ» на 20%, теперь предприятие сможет выпускать 30 тонн продукта ежесуточно. Об этом рассказали в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.
Компания за шесть месяцев смогла ускорить процесс переналадки и настройки оборудования за счет выявления дефектов и быстрой замены необходимых деталей.
Также была проведена работа и в сфере оптимизации работы персонала – внимание было уделено организации рабочих мест, время производства одной партии удалось сократить на 30%.
Новые подходы к производству уже закрепили соответствующими стандартами, чтобы использовать их и в других отделах.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. За три года в нем смогут принять участие 491 предприятие города. Проект реализует Региональный центр компетенций Москвы, подведомственный Департаменту экономической политики и развития города.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- Лавров: Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку
- Сальдо опроверг сообщения, что у родителей из Херсона силой отобрали детей
- Попова: Россия принимает все меры для защиты населения из-за деятельности лабораторий США
- Группа освобожденных из плена военных ЛНР прибыла в Луганск
- СМИ: Бербок призвала Лаврова вернуться к реализации ДСНВ
- Глава МИД Нидерландов: Страны, помогающие армии России, ждут последствия
- МВД ликвидировало крупную нарколабораторию в Сибири
- Электронная сигарета взорвалась в руках российского подростка
- СМИ: Израиль может ударить по Ирану из-за российских ракет
- В Раде заявили, что ВСУ рано или поздно оставят Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru