Столичный завод колбас и мясных полуфабрикатов увеличил объем выпуска сосисок на 20%

В Москве реализуется национальный проект «Производительность труда», эта мера государственной поддержки бизнеса позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции.

Так, столичный завод колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» в рамках проекта увеличил объем выпуска молочных сосисок «Дымов ГОСТ» на 20%, теперь предприятие сможет выпускать 30 тонн продукта ежесуточно. Об этом рассказали в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Компания за шесть месяцев смогла ускорить процесс переналадки и настройки оборудования за счет выявления дефектов и быстрой замены необходимых деталей.

Также была проведена работа и в сфере оптимизации работы персонала – внимание было уделено организации рабочих мест, время производства одной партии удалось сократить на 30%.

Новые подходы к производству уже закрепили соответствующими стандартами, чтобы использовать их и в других отделах.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. За три года в нем смогут принять участие 491 предприятие города. Проект реализует Региональный центр компетенций Москвы, подведомственный Департаменту экономической политики и развития города.

