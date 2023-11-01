Столичный производитель выпустил приборы учета энергии для МЦД-4
Московский разработчик и изготовитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов «Связь инжиниринг М» произвел монтаж более 20 современных приборов учета при подключении к электросетям тяговых подстанций и станций МЦД-4, движение по которому было запущено российским лидером Владимиром Путиным и московским мэром Сергеем Собяниным. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, разработки предприятия позволяют следить за потреблением энергии и отправлять данные о расходах диспетчерам по беспроводной связи.
Приборы учета оборудованы специальными радиомодулями дальнего радиуса действия. Их установили на станциях «Очаково», «Солнечная», «Кутузовская», «Кусково» и «Курский вокзал».
Гендиректор компании Петр Асаченков отметил важность участия в столь масштабных и социально значимых проектах, как МЦД-4. Он подтвердил, что разработка предприятия позволит отслеживать энергорасход.
Предприятие занимается разработкой и внедрением системы учета энергоресурсов с 2005 года. Оно изготовило и установило более 100 тысяч систем различного уровня сложности по всей России.
Москва – город с развитым производством, активно поддерживающий предпринимателей. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru