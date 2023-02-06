Столичный производитель увеличил выпуск высокотехнологичной медицинской мебели

Столичные промышленники продолжают наращивать обороты производства медицинского оборудования, расширять ассортимент и предлагать передовые разработки, которые затем применяются по всей стране. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, только московская компания «Медицинофф», которая специализируется на выпуске мебели для медучреждений, в прошлом году нарастила свое производство на 30% по сравнению с 2021 годом.

«В результате было выпущено свыше 40 тысяч единиц продукции», – уточнил глава департамента.

Он также отметил, что особой популярностью пользуется многофункциональная электрическая кровать, которая способствует легкой мобилизации пациента и более быстрому восстановлению.

«Компания только за прошлый год выпустила более двух тысяч таких кроватей», - добавил Овчинский.

Техническая составляющая изделия позволяет трансформировать кровать в кресло для диагностики, организовывать безопасное и комфортное спальное место для пациента и медперсонала, а также настроить ее под самостоятельное передвижение пациента на ранней стадии реабилитации.

По словам, генерального директора «Медицинофф»» Александра Белоглазова, кровати, которые выпускает компания, становятся всеобщим стандартом – такое оснащение палат способствует скорейшему выздоровлению больных, позволяя им восстанавливаться в атмосфере уюта и комфорта.

