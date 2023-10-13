Столичный производитель стал выпускать на 20% больше полотенцесушителей

Московская компания «ДВИН» увеличила выпуск полотенцесушителей на 20,2% с начала года, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, больше 200 столичных предприятий увеличивают объемы производства товаров, используемых на строительных площадках. Например, компания «ДВИН» с начала этого года уже изготовила 185 тысяч полотенцесушителей. Благодаря автоматизированным станкам предприятия, которых насчитывается больше 50, производитель может выпускать до 250 тысяч изделий каждый год.

Коммерческий директор компании Олеся Волянская рассказала, что чаще всего у них заказывают электрические полотенцесушители. Именно по этому компания в этом году расширила свой ассортимент и добавила в каталог узкие сушители из одной, двух, трех и четырех секций.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

