Столичный производитель систем управления для ж/д нарастил объем испытаний
Московский производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой «ЭЛТЕЗА» за 2023 год нарастил объем испытаний продукции на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Это стало возможно в том числе благодаря открытию пяти новых лабораторий. Продукция предприятия пользуется популярностью на зарубежных дружественных рынках. Устанавливать контакт с иностранными партнерами и участвовать в международных выставках компании помогает столичный центр «Моспром», – уточнил министр правительства Москвы.
В свою очередь, замглавы предприятия Алексей Сошников добавил, что в минувшем году в собственном испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики специалисты компании провели испытания 435 единиц оборудования.
По его словам, для поддержания высокого качества работы систем был увеличен объем испытаний, введены четыре единицы современного испытательного оборудования и шесть новых средств измерений, а сотрудники прошли курсы повышения квалификации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru