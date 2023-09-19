Столичный производитель разработал метку для идентификации транспортных средств
Московская компания «Системы автоматического управления и контроля» разработала инновационную RFID-метку для идентификации транспортных средств, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Новинка соответствует международным стандартам, может считываться на расстоянии до 15 метров и превосходит зарубежные аналоги по функциональным характеристикам и надежности», – отметил он.
Изделие можно использовать для учета транспорта на предприятиях, а также для анализа трафика. Метка применяется и для открывания шлагбаумов, она разработана с учетом разнообразного климата в России.
Глава компании Андрей Красовский добавил, что разработка легко совмещается с российскими металлическими госномерами, это ее главное преимущество, отличающее ее от конкурентов. Первая серийная партия уже направлена на производственные объекты для мониторинга грузовиков.
Столица продолжает развивать промышленные предприятия, на них задействованы уже 720 тысяч человек. Город создает комфортные условия, которые позволяют развиваться не только крупным, но также малым и средним предприятиям, компании активно внедряют новые технологии и инновационные разработки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru