Столичный производитель поставил инновационные материалы в Норильск

Московское предприятие по производству композитов отправило инновационные материалы для реконструкции жилого дома в Норильске. О деталях проекта рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Высокотехнологичные материалы московского предприятия «НЦК» используются во всех регионах России и в странах СНГ для ремонта, укрепления или реконструкции социально важных и других объектов. Они выдерживают различные погодные и внешние условия, а также позволяют сократить необходимые ресурсы», - отметил он.

По его словам, объект в Норильске уже готовится к заселению, работы удалось провести в кратчайшие сроки.

Глава департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов объяснил, что используемые в реконструкции системы внешнего армирования имеют важное преимущество – их применение не увеличивает нагрузку на конструкции, а также не влияет на эстетическую сторону вопроса.