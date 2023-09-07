Столичный производитель поставил инновационные материалы в Норильск
Московское предприятие по производству композитов отправило инновационные материалы для реконструкции жилого дома в Норильске. О деталях проекта рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Высокотехнологичные материалы московского предприятия «НЦК» используются во всех регионах России и в странах СНГ для ремонта, укрепления или реконструкции социально важных и других объектов. Они выдерживают различные погодные и внешние условия, а также позволяют сократить необходимые ресурсы», - отметил он.
По его словам, объект в Норильске уже готовится к заселению, работы удалось провести в кратчайшие сроки.
Глава департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов объяснил, что используемые в реконструкции системы внешнего армирования имеют важное преимущество – их применение не увеличивает нагрузку на конструкции, а также не влияет на эстетическую сторону вопроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru