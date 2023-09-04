Столичный производитель полезных сладостей увеличил выпуск на 40% за семь месяцев  

В Москве в отрасли пищевой промышленности работает больше 250 компаний, которые предлагают широкий ассортимент продуктов, включая те, что не навредят фигуре. Так, компании «Полезный шоколад» в 2023 году удалось увеличить выпуск продукции почти на 40%, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За счет роста ассортимента и рынка сбыта, модернизации оборудования ей удалось изготовить около 920 тысяч единиц продукции. В 2022 году предприятие выпустило более 1,1 миллиона изделий, в плане 2023-го – произвести свыше 1,8 миллиона», – отметил он.

Под брендом bob компания производит полезные сладости с 2018 года, покупатели могут попробовать не только шоколад, но и сладкую пасту или халву – все с натуральным составом.

Гендиректор компании Сергей Разин подчеркнул, что продукты создаются по авторским рецептам и полезным составом на радость тем, кто придерживается подходов здорового питания – таких запросов становится все больше. Город активно поддерживает развитие столичных производителей, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами – например, субсидиями, целевыми займами.

