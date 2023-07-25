Столичный производитель орехов нарастил выпуск продукции на 25%

С января по июнь текущего года московский производитель «Амидис Групп» изготовил порядка 108 тысяч ореховых снеков, что на 25% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, ожидается, что в 2023 году планируется выпустить 200 тысяч единиц продукции, что на 56% превышает объем выпуска в 2022 году.

Отмечается, что высокая динамика роста производства связана с расширением ассортимента орехов, обжаренных в натуральных специях, — к уже существующим добавились 23 новых вида, теперь их общее количество составило 153. Продукцию предприятия реализуют крупные маркетплейсы, оптовые и розничные сети. Ее охотно покупают потребители, следящие за питанием.

Гендиректор компании Михаил Сморщ заявил, что при производстве продукции используются только натуральные специи. Благодаря им орехи обладают необычным и уникальным вкусом, а сухая обжарка без использования масла позволяет сохранить все ценные вещества и делает их полезнее аналогов.

