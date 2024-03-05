Столичный производитель микроэлектроники запатентовал 16 разработок в 2023 году

Завод «Микрон», который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», зарегистрировала 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, число полученных «Микроном» патентов в 2023 году больше чем в два раза превышает показатели 2022 года. Столичный завод разработал первый импортозамещающий отечественный RISC-V микроконтроллер, уточнил Овчинский.

Он также отметил, что демонстрировать столь высокие результаты столичным промышленникам помогают городские меры поддержки. Например, статус резидента ОЭЗ обеспечивает московским производителям налоговые льготы, благодаря чему компании могут направлять сэкономленные средства на развитие производства, разработку новой продукции и увеличение объемов выпуска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что микроэлектроника входит в число наиболее динамично развивающихся отраслей столицы.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, на сегодняшний день у завода «Микрон» более 40 действующих патентов и 44 свидетельства по ключевым продуктам, прошедшим государственную регистрацию. Производитель активно занимается замещением импортных компонентов и материалов, отметил Дегтев.

Генеральный директор завода Гульнара Хасьянова в свою очередь отметила, что из 16 запатентованных разработок две направлены на повышение быстродействия транзисторов и устойчивости цифровых устройств к сбоям при обработке данных. Также зарегистрированы 14 новых интегральных схем для автоэлектроники, устройств бесперебойного питания и электронной аппаратуры.

