Столичный производитель медицинской продукции с наносеребром вышел на новые рынки

Московская компания, производящая медицинскую и косметическую продукцию с наносеребром, подписала договор о сотрудничестве с сетью аптек в Калуге, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В Москве работают свыше 100 производителей продукции, применяемой в медицинской сфере. Они нацелены не только на столичный и зарубежный рынок, но и активно выходят на другие регионы», - сказал Овчинский.

По его словам, столичное предприятие «Лаборатория Аргентум» работает на московском рынке с 2017 года. Оно выпускает спреи, капли, маски, салфетки и является одним из лидеров по выпуску сверхчистого раствора с наночастицами серебра в воде без примесей вредных веществ.

Калужская область стала первым регионом, который будет регулярно закупать у московской компании барьерно-защитные средства для кожи и слизистых оболочек. Планируется, что в скором времени «Лаборатория Аргентум» нарастит ежемесячные объемы поставляемого товара до 1,8 тысячи.

Генеральный директор компании, доктор медицинских наук, врач-офтальмохирург Владимир Лапочкин отметил, что компания также поставляет производимые товары в ряд других стран, например, в ОАЭ и Индию.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, а также в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт». С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

