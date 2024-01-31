Столичный производитель аккумуляторных батарей в 2023 году увеличил производство на 25%
Столичное предприятие за 2023 год нарастило выпуск аккумуляторных батарей на 25% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства», - добавил он.
При этом выручка компании CleanPower, которая производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, увеличилась за год на 37%.
«За 2023 год мы произвели более трех тысяч аккумуляторных батарей. Этого удалось достичь благодаря увеличению промышленной площадки, пополнению конструкторской базы и расширению штата», – заявил генеральный директор предприятия Лазокат Мукатова.
Получая поддержку экспортного центра «Моспром», компания активно участвует в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках.
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