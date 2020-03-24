Столичный бизнес получит отсрочки по налогам и арендной плате

Президиум правительства российской столицы утвердил оперативные меры, направленные на поддержку бизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Речь, в частности, идёт об отсрочке по уплате налогов и аренды. Об этом объявлено по результатам заседания президиума исполнительной власти города.

Срок погашения авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу для предприятий общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса пролонгируется до 31 декабря 2020 года.

Освобождены от арендной платы организации, которые занимаются деятельностью в области культуры, спорта и физкультуры, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности.

Льгота распространяется на те организации, деятельность которых была приостановлена в рамках режима повышенной готовности. Такие же отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

Кроме того, продлен срок уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года. Наполовину урезается плата по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метро.

