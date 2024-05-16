Столичные производители с начала года увеличили выпуск продуктов для здорового питания

Столичные компании, выпускающие продукты для здорового питания, в I квартале 2024 года увеличили объемы производства, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Предприятия столичного пищепрома выпускают мясные, молочные, хлебобулочные изделия, а также так называемую продукцию для здорового и спортивного питания. Так, только за первый квартал этого года на 34,2% вырос выпуск зерновых продуктов для завтрака, на 109% - орехов и ореховых смесей, на 81% – протеиновых смесей. Также растет производство растительных напитков, сладостей с низким содержанием сахара и пищевых добавок», – отметил Овчинский.

По его словам, столичный производитель «Что посеешь» выпустила порядка 1,5 тонны йогуртов из миндаля и кокоса, увеличив объемы производства в два раза по сравнению с аналогичным временным промежутком 2023 года. Гендиректор компании Крестина Конишевская рассказала, что в ассортименте производителя представлены больше 20 видов растительных продуктов собственного производства.

Московское предприятие Istok lab на 13% нарастила выпуск чаев и пищевых добавок. Глава компании Ульяна Гладий поделилась, что для создания травяных сборов все продукты собираются вручную на Алтае, после чего их высушивают. Столичная компания, специализирующаяся на полезных кондитерских изделиях, «Фридом» за I квартал 2024 года произвела порядка 230 тысяч единиц товара ЗОЖ-сегмента, что на 5% превышает показатели прошлого года.

На сегодняшний день в Москве работает больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены 725 тысяч человек. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.

