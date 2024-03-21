Столичные компании участвуют в Международной выставке кабельной продукции

Московские предприятия представляют свою продукцию на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая проходит с 19 по 21 марта в ЦВК «Экспоцентр», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Производством кабельно-проводниковой продукции занимаются более 20 предприятий Москвы. Ее используют в строительстве, в том числе метро, при ремонте и прокладке кабельных линий электроснабжения», - отметил Овчинский.

По его словам, столичные производители пользуются такой поддержкой города, как налоговые льготы, субсидии, займы и другие. На выставке Cabex московские компании презентуют свои новейшие разработки, например, электромонтажное оборудование, кабели и другую продукцию.

Так, московский производитель со статусом промышленного комплекса «Спецкабель» представит кабели для работы в экстремальных условиях, при напряжении до 1000 вольт, а также кабели повышенной гибкости для робототехники и подвижных устройств.

Генеральный конструктор группы компаний Андрей Лобанов рассказал, что среди прочих новейших разработок компания представит универсальные кабели для нефтехимической и энергетической промышленности, оптоволоконные кабели и оптические кабельные сборки.

Кроме того, группа «ПОЛИПЛАСТИК» покажет на выставке новые огнестойкие трубы для прокладки и защиты кабеля. По словам главного специалиста Управления приоритетных проектов компании Александра Пересадько, новую продукцию компании можно использовать для наземной прокладки, в том числе через мосты и эстакады.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производств.

