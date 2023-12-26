Столичная типография выпустила в четыре раза больше фотокниг и фотографий

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Фотоэксперт» – в декабре 2023 года выпустила в четыре раза больше фотокниг и фотографий, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Типография специализируется на печати фотографий, фотокниг и альбомов, интерьерной печати и активно развивает услуги онлайн-сервиса, которые позволяют пользователям самостоятельно создавать макеты изделий по готовым шаблонам. Мобильное приложение резидента скачивают более 20 тысяч раз в месяц, а его сервис хранит свыше одного миллиарда фотографий», - отметил Овчинский.

По его словам, выручка компании за девять месяцев этого года превысила один миллиард рублей. В среднем предприятие выпускает больше 30 миллионов фотографий в год, а в сезон – 150 тысяч фото ежедневно. За 2023 год «Фотоэксперт» увеличил выпуск книг больше чем на 50%, а средний чек клиентов по направлению netprint.ru вырос на 40%.

Компания располагает одним из самых крупных парков цифрового печатного и постпечатного оборудования в стране и высоким уровнем автоматизации производства. Под брендом NetPrint работает ведущий онлайн-сервис цифровой фотопечати.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что за этот предприятие обновило оборудование и импортозаместило расходные материалы. В планах компании – увеличить выпуск книг до 10 раз. За время существования предприятия оно вложило в свое развитие больше 700 миллионов рублей.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает шесть площадок. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

