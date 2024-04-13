Столичная промышленность активно помогает развитию ракетно-космической отрасли

Московские промышленники активно занимаются разработкой передовых технологий и устройств для развития ракетно-космической отрасли, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности России. В отрасли работают более 40 столичных предприятий и различных научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где заняты свыше 30 тысяч человек», - сказал Овчинский.

По его словам, благодаря инженерам и конструкторам, разработчикам и другим специалистам в смежных областях в Москве создают различные важные разработки, начиная от сверхлегких кабелей до ракет-носителей.

Ракетный комплекс «Ангара», в частности, стал началом нового этапа в отечественной истории ракетно-космической отрасли. Цикл создания подобных комплексов полностью исключал сотрудничество с иностранными компаниями. Победителем конкурса на создание ракеты стал московский Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева, результатом разработок которого стал успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный».

Многие столичные предприятия помогают российской ракетно-космической отрасли развиваться и совершенствоваться. Так, московский кабельный завод «Спецкабель» производит кабель для бортовых компьютерных сетей технологии SpaceWire, информация по которому передается со скоростью 400 мегабит в секунду – в четыре раза быстрее, чем в других подобных изделиях. Московский Инженерный центр «АСК» тестирует электронную компонентную базу (ЭКБ) для изделий ракетно-космической отрасли в составных частях наземных тренажеров для подготовки космонавтов к космическому полет.

Московская Фабрика Вентиляции («ГалВент») производит системы вентиляции на ключевых объектах космической отрасли тоже, что помогает обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях на космодромах «Восточный» и «Плесецк» и других объектав наземной космической инфраструктуры. Производитель систем безопасности («Випакс») поставляет IP-видеосерверы для предприятий российской государственной космической корпорации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках для космоса, которые создаются в Москве. Столица является городом с развитым производством, в котором находятся больше 4,2 тысячи промышленных площадок. На них трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

