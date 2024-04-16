Столичная отрасль туризма присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Девять компаний, представляющих московскую отрасль туризма, стали участниками нацпроекта «Производительность труда». В частности, это апарт-отели YE’S, отели сети Cosmos и отели «Шератон» и «Метрополь». Об этом заявила министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



По ее словам, туризм был включен в число отраслей, представители которых могут участвовать в нацпроекте в регионах, которые за свой счет реализуют его мероприятия, в октябре 2023 года. Более того, российское правительство смягчило для отрасли один из критериев для участия в нацппроекте в марте 2024 года: минимальный годовой размер выручки должен составлять не 400 млн рублей, а 180 млн рублей. Багреева добавила, что этому требованию отвечают свыше 360 столичных туристических компаний.



Министр также отметила, что нацпроект «Производительность труда» продемонстрировал свою эффективность, и теперь в нем может участвовать важный для экономики Москвы гостиничный сектор. Она подчеркнула, что отели смогут совершенствовать бизнес-процессы, повысить квалификацию сотрудников, улучшить качество работы с клиентами, повысить конкурентоспособность и оптимизировать логистику. В этом не сомневается и генеральный директор гостиницы «Метрополь» Марина Скокова.



В свою очередь президент Cosmos Hotel Group Александр Биба заявил ,что компания намерена масштабировать бизнес и удержать лидерские позиции в сегменте гостиничных операторов. Он добавил, что корпорация делает упор на повышение квалификации сотрудников, внедрение международных стандартов и формирование высокого уровня клиентского сервиса.



Тем временем, заявил мэр столицы, Сергей Собянин, в нацпроекте, который реализуется с начала 2022 года, принимают участие 306 столичных компаний. Ожидается, что до конца текущего года это число возрастет до 419. Реализацией проекта занимается Региональный центр компетенций Москвы, подведомственный столичному Департаменту экономической политики и развития города.



Кроме того, в рамках нацпроекта «Производительность труда» проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024», подать заявку на участие в котором можно до 28 июня 2024 года.

