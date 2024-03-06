Столичная компания увеличила объем производства заливочных машин почти на 40%

Московская компания «Полимер-Комплекс», выпускающая заливочные машины, за 2023 год увеличила объемы производства на 36% по сравнению с показателями 2022 года, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, поддержка города помогает столичным промышленникам наращивать объемы производства. Так, правительство Москвы предлагает более 20 финансовых и нефинансовых инструментов для бизнеса.

«Только в 2023 году свыше 800 промышленных предприятий получили помощь, благодаря которой смогли успешно реализовать свою продукцию не только на отечественном, но и на зарубежном рынке, расширить производственные линии и многое другое. Так, по итогам 2023 года столичный производитель выпустил около 50 единиц заливочных машин, нарастив объемы производства на 36% в сравнении с 2022 годом», – отметил Овчинский.

«Полимер-Комплекс» производит заливочные машины высокого давления для переработки пенополиуретана с 1989 года. Компания поставляет оборудование для таких отраслей, как ЖКХ, автомобилестроение, строительство, ВПК, производство мебели, матрасов и многое другое.

Замдиректора предприятия Валерий Тимохин отметил, что в 2024 году предприятие планирует значительно увеличить производственные мощности. За этот год планируется выпустить 55 заливочных машин высокого давления, а уже в следующем году объемы производства хотят увеличить до 150 машин.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.

