Столичная компания стала выпускать в 2,2 раза больше средств защиты от пожара
Московская компания, специализирующаяся на выпуске устройств для защиты от пожара, нарастила объемы производства в 2,2 раза за 2023 год, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Благодаря поддержке города столичные предприятия активно наращивают выпуск продукции. Так, московская компания «Эколайт» за 2023 год произвела 35 тысяч устройств – это на 118% больше по сравнению с показателями 2022-го. В этом году предприятие планирует увеличить объемы выпуска до 150 тысяч устройств», – сказал Овчинский.
Он также отметил, что с начала весны этого года применение устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), выпуск которых налажен в «Эколайне», будет обязательным в зданиях школ, детских садов, общежитий и других общественных пространств.
По словам генерального директора предприятия Федора Немцова, специалисты признали применение УЗДП действенной мерой по предотвращению пожаров.
На сегодняшний день в столице функционирует больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru