Столичная компания произвела в четыре раза больше мультимедийного оборудования за год
Столичный производитель интерактивного сенсорного оборудования в 2023 году выпустил более десяти тысяч устройств, что в четыре раза превысило показатели прошлого года, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Оборудование московского предприятия BM GROUP «Фабрика инноваций» внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, что позволяет ему участвовать в государственных и муниципальных тендерах. Это значительно расширяет каналы поставок и стимулирует развитие компании», - отметил он.
Так, по итогам года компания нарастила выручку в 2,5 раза, показатель достиг двух миллиардов рублей. В месяц завод выпускает 800 единиц, в достижении таких темпов компании значительно помогла модернизация оборудования. Предприятие обеспечивает мультимедийными досками, экранами и другими устройствами образовательные учреждения, офисы и магазины.
Руководитель предприятия Владимир Буйвидис сообщил, что в следующем году компания планирует запустить производство российского аппарата УЗИ, а также планшетов и телевизоров.
Сегодня для столичных компаний город предлагает более 20 мер поддержки, включая субсидии. Всего в Москве насчитывается более четырех тысяч промышленных площадок, на них задействованы 720 тысяч человек, ежегодно открываются десятки предприятий.
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