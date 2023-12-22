Столичная компания произвела в четыре раза больше мультимедийного оборудования за год

Столичный производитель интерактивного сенсорного оборудования в 2023 году выпустил более десяти тысяч устройств, что в четыре раза превысило показатели прошлого года, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Оборудование московского предприятия BM GROUP «Фабрика инноваций» внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, что позволяет ему участвовать в государственных и муниципальных тендерах. Это значительно расширяет каналы поставок и стимулирует развитие компании», - отметил он.

Так, по итогам года компания нарастила выручку в 2,5 раза, показатель достиг двух миллиардов рублей. В месяц завод выпускает 800 единиц, в достижении таких темпов компании значительно помогла модернизация оборудования. Предприятие обеспечивает мультимедийными досками, экранами и другими устройствами образовательные учреждения, офисы и магазины.

Руководитель предприятия Владимир Буйвидис сообщил, что в следующем году компания планирует запустить производство российского аппарата УЗИ, а также планшетов и телевизоров.

Сегодня для столичных компаний город предлагает более 20 мер поддержки, включая субсидии. Всего в Москве насчитывается более четырех тысяч промышленных площадок, на них задействованы 720 тысяч человек, ежегодно открываются десятки предприятий.

